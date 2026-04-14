Crans-Montana, Jacques Moretti chiede di rimandare l’interrogatorio per motivi di salute ma ristruttura un altro suo locale

Proprio per questo, la notizia della sua presenza quotidiana nel cantiere del locale ha suscitato indignazione. Alfredo Zampogna, avvocato di una delle vittime del rogo, commenta con durezza: "Sono talmente confuso da non poter rispondere alle domande degli inquirenti, però sta ristrutturando – sul tetto – Le Vieux Chalet. È una vergogna". Parole che riflettono il malcontento crescente tra i familiari delle vittime, ancora in attesa di risposte chiare.