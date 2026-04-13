Il sindaco di Crans-Montana: "Non sapevo di problemi nei controlli"

Oltre a Féraud, sono indagati i suoi sei collaboratori dell'ufficio di sicurezza e i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale teatro della tragedia. Ma con l'interrogatorio al primo cittadino le indagini toccano, per la prima volta, la politica locale. "Siamo a un livello più alto delle indagini, fino a ora abbiamo sentito i Moretti e tutti i tecnici, il fatto che adesso ci siano le istituzioni è un buon segno per le indagini", commenta l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale della famiglia di una ragazza italiana rimasta ferita nell'incendio.