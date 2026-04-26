Crans-Montana, la lettera del padre di Trystan a Tgcom24: le fatture? Non è un disguido, da svizzero mi vergogno

Il richiamo dell’ambasciatore Cornado a Roma non è un dettaglio di protocollo. È un segnale forte. L’Italia ha capito che questa vicenda va oltre il quadro ordinario. La domanda è se la Svizzera stia facendo altrettanto.



C’è però qualcosa che mi pesa ancora di più, e che non posso tacere.



Quella notte, alcuni ragazzi sono usciti dal Constellation bruciati, feriti, in stato di choc. Quando sono arrivati agli ospedali svizzeri, hanno visto sale d’attesa sopraffatte, visi sfigurati. E per umanità, per non togliere un posto a chi stava peggio di loro, hanno scelto di andare a curarsi in Italia o in Francia. Hanno avuto il coraggio di mettere gli altri davanti a sé stessi, in uno dei momenti più terrificanti della loro vita. E la Svizzera cosa risponde loro? Che non hanno passato una notte in un ospedale elvetico. Quindi non sono vittime. Non hanno diritto a nulla. Nemmeno a un franco.



Ho ricevuto decine di testimonianze di famiglie disperate. Ragazzi che hanno perso un anno scolastico e devono ricominciare dall’anno precedente. Giovani che non lavorano più, che seguono psichiatri di alto livello, che hanno perso tutto. Alcuni stanno appena ricominciando a parlare. A respirare. A vivere.



La Svizzera aveva dichiarato all’inizio che ogni persona coinvolta in questa tragedia sarebbe stata riconosciuta come vittima. Oggi dice il contrario a chi ha avuto il cuore di non voler pesare sugli altri. In sostanza, punisce chi ha mostrato umanità davanti ai cadaveri dei propri coetanei. Esiste una tradizione in Svizzera, quella di uomini e donne capaci di elevarsi al di sopra del quotidiano quando la storia lo richiede. La Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano ne è il simbolo da secoli. Onore, rigore, senso del dovere. Le grandi nazioni si riconoscono da questo.