Crans-Montana, la Svizzera non arretra: in arrivo altre fatture | La famiglia di una vittima: "Vergogna, ai morti loro danno 10mila euro"

"Queste fatture sono uno scandalo. Una follia. Il nostro dolore, e quello delle altre famiglie, non può essere contabilizzato. Ma quello che sta facendo il mio Paese è una vergogna", dice Michel Pidoux, padre di Trystan, 17enne di Losanna morto nel rogo, citato dal Messaggero. "La cosa più difficile da accettare è che per i nostri figli scomparsi sia stato riconosciuto un risarcimento minimo: appena 10mila franchi. E ora la Svizzera ha il coraggio di chiedere cifre simili per poche ore di ricovero in territorio elvetico", aggiunge.