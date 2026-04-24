Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche

"L'Italia non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana, di cui la Svizzera ha intenzione di chiedere il rimborso; il nostro Paese si è fatto carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all'Ospedale Niguarda di Milano e la protezione civile della Valle d'Aosta ha partecipato ai soccorsi con un proprio elicottero nelle prime ore della tragedia: c'è un principio di reciprocità che va rispettato", spiega l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado, dopo l'incontro con il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard.