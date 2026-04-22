Dal rogo di Crans-Montana al contratto da calciatore: la bella storia di Tahirys Dos Santos

"È successo tutto così in fretta che non ho pensato: sono tornato indietro, ho preso Coline e ci siamo gettati giù per le scale. Non sapevo se i miei amici fossero ancora vivi", ha raccontato poi Dos Santos. Entrambi avevano riportato ustioni, nonostante le condizioni però sono state diverse: lui non è mai stato sedato e ha affrontato un solo intervento chirurgico, mentre Coline è rimasta in coma per tre settimane. Dopo un mese si sono ritrovati in ospedale a Metz: "Quando l’ho vista è stato come se mi togliessero un peso enorme".