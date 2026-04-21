Crans-Montana, Meloni: "Ripugnante se i costi ospedalieri ricadono sull'Italia"

"Ho chiesto all'Ambasciatore di tenere altissima l'attenzione su questo tema, perché sarebbe ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull'Italia". Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni in riferimento all'invio di fatture da parte di un ospedale svizzero alle famiglie dei ragazzi italiani coinvolti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera. "Il Governo italiano rinnova la propria solidarietà ai ragazzi rimasti coinvolti e alle loro famiglie, e continuerà a fare tutto quello che è necessario per fare luce sulla tragedia e accertare le responsabilità", aggiunge. "Sono rimasta scioccata dalla notizia", "un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre", si legge sul suo profilo.