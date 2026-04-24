Crans-Montana, dopo 58 giorni la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva

Elsa era lì, al "Constellation", quando le fiamme sono divampate scatenando l'inferno nelle aree sotterranee del disco-bar svizzero. Mentre le indagini vanno avanti, con tredici indagati per le manchevolezze del locale e dei controlli antincendio periodici, la 15enne è stata curata e vigilata da vicino nel reparto dedicato alle vittime di ustioni gravi e gravissime.