Crans-Montana, dopo 58 giorni la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva
La giovane di Biella era arrivata da Zurigo solo a fine febbraio. Prima le sue condizioni erano giudicate troppo gravi
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È uscita dal reparto di Terapia intensiva Elsa, la 15enne di Biella rimasta ferita gravemente nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La giovane piemontese è stata dimessa dal Centro traumatologico ortopedico di Torino dopo 58 giorni all'interno del Centro grandi ustionati. Per lei è stato disposto il trasferimento al vicino ospedale infantile Regina Margherita, sempre a Torino. Ad annunciarlo i genitori che, insieme ai medici del Cto, hanno parlato a una conferenza stampa accanto all'assessore del Piemonte alla Sanità, Federico Riboldi.
Le cure a Zurigo e il trasferimento a Torino
Elsa era lì, al "Constellation", quando le fiamme sono divampate scatenando l'inferno nelle aree sotterranee del disco-bar svizzero. Mentre le indagini vanno avanti, con tredici indagati per le manchevolezze del locale e dei controlli antincendio periodici, la 15enne è stata curata e vigilata da vicino nel reparto dedicato alle vittime di ustioni gravi e gravissime.
Ora che la situazione è migliorata, Elsa potrà passare qualche settimana di convalescenza all'ospedale Regina Margherita prima di tornare finalmente a casa. La 15enne era arrivata a Torino - ultima tra i feriti italiani a rientrare - da Zurigo lo scorso 26 febbraio: per i primi due mesi, infatti, le sue condizioni erano rimaste gravissime a causa di continue infezioni che avevano costretto l'equipe medica a numerosi interventi chirurgici.