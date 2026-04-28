Crans-Montana, il dolore della madre di una vittima: "Anche se le immagini saranno atroci devo vederle"

E aggiunge: "La cosa terribile è che mio figlio sia sotto terra - ha detto al programma di Rete 4 -. Questo è terribile! Che mio figlio non ci sia più. L'ho messo al mondo, devo sapere, come mamma devo sapere cos'ha provato. Devo vedere se aveva la paura nei suoi occhi. Se ha sofferto, se ha capito. Sono la mamma e devo sapere, è il mio bambino: e se anche le immagini saranno atroci come madre che l'ha messo al mondo devo vedere gli ultimi minuti di vita di mio figlio".