Crans-Montana, le telecamere del Constellation: "Le candele accese da Jessica Moretti poi fuggita spingendo i ragazzi"

Segretate per oltre 4 mesi, adesso potrebbero essere determinanti per ricostruire la verità della notte di Capodanno. Le registrazioni delle 14 telecamere installate dentro il "Constellation", il bar svizzero dove il 1° gennaio sono morte 41 persone, adesso sono state visionate dagli avvocati delle famiglie delle vittime e mostrerebbero la dinamica della strage di Crans-Montana, con diversi elementi nuovi. Come già noto, sono state le candele scintillanti a scatenare l'incendio ma ad accenderle sarebbe stata Jessica Moretti, moglie del titolare Jacques, e non Cyane Panine, la cameriera con il casco, come ritenuto finora. Gli otto minuti totali di video mostrerebbero sempre la titolare mentre fugge per prima, spingendo i ragazzi per farsi largo tra la folla.