Milano, investiti due coniugi americani: lui muore, lei gravissima
Frank e Pam Apisa, di 77 e 76 anni, si erano trasferiti dalla Florida nel capoluogo lombardo nel 2009 ed erano "pastori e fondatori di chiese". La loro missione religiosa era quella di "evangelizzare i giovani"
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Tragico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 16 maggio in via Pirelli, in zona Bicocca, a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo, proveniente da via Chiese e diretto verso il centro città, giunto all'intersezione con via Vizzola avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all'etilometro, sia al drug test.
Lui è morto, lei è gravissima
Le condizioni dei due pedoni sono apparse subito gravissime. L'uomo, nato nel 1949, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Multimedica, dove è successivamente deceduto. La moglie, nata nel 1950, è stata invece ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è in sala operatoria in condizioni critiche. Il conducente, sotto shock dopo l'accaduto, è stato trasportato in codice verde all'Ospedale civile di Sesto San Giovanni.
Chi sono i coniugi investiti
I coniugi investiti a Milano sono di nazionalità americana, giunti da Tampa (Florida) a Milano nel 2009. Come scrive Il Giorno, quotidiano locale, i loro nomi sono Frank e Pam Apisa, e sono "pastori e fondatori di chiese". Come riportano i loro profili social, citati dal giornale, i due si erano trasferiti nel capoluogo lombardo per "portare avanti la missione religiosa", quella di "evangelizzare i giovani". La loro residenza milanese è a pochi passi dal luogo dell'incidente, non lontano dal Teatro Arcimboldi.