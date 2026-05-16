Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il trentenne al volante: si chiama Salim El Koudri, "ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato" | Esclusa la pista del terrorismo

"Bisogna capire la natura, ma è un atto drammatico. Sono profondamente colpito - ha detto il sindaco Mezzetti -. Qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave". L'autore, "pare un nordafricano, è in questura e lo stanno interrogando". Non ci sono vittime, ma "sette feriti di cui due gravi trasportati al Maggiore di Bologna". Un paio di persone hanno contribuito a fermare il guidatore. "Voglio ringraziare questi cittadini. L'uomo era anche armato di coltello, hanno avuto coraggio e grande senso civico. Il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento", ha aggiunto il sindaco. "A una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe: è la persona che è stata schiacciata contro la vetrina del negozio", ha concluso.