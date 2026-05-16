Auto su folla a Modena, il sindaco a Tgcom24: "Ringrazio i quattro cittadini-eroi che hanno fermato l'investitore, hanno evitato il peggio"

Auto falcia pedoni a Modena: ci sono feriti gravi
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Massimo Mezzetti, giunto subito sul luogo dell'incidente, ricostruisce l'accadutodi Gabriella Persiani
"Il primo pensiero va ai quattro cittadini che si sono lanciati dietro l'investitore in fuga e bloccandolo hanno evitato il peggio. Li ringrazio, quell'uomo (Salim El Koudri, ndr) era anche armato di coltello". Sono queste le prime parole che il sindaco di Modena Massimo Mezzetti rilascia a Tgcom24, raggiunto al telefono poco dopo che un'auto a folle velocità ha falciato una decina di pedoni nella Ztl del centro di Modena.
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Sindaco, era sul posto al momento dell'arrivo dell'auto investitrice?
"Sono arrivato sul posto subito dopo".
Che scena si è presentata ai suoi occhi?
"I feriti per terra, però c'erano già tutte le forze all'ordine, soccorritori. Abbiamo immediatamente assicurato le persone più gravi, due sono state trasportate con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Bologna, altri due feriti sono in codice 3 qui all'ospedale di Modena, poi ci sono un codice 2, quindi livello intermedio, e tre in codice 1 che sono livello più lieve. Al momento fortunatamente non registriamo nessuna vittima, speriamo di non doverne registrare".
Che cosa può dirci sull'accaduto?
"L'uomo che si vede dai video delle telecamere di sicurezza del Comune è entrato a tutta velocità nella strada colpendo le persone, poi si è scontrato contro un negozio e ha provato a darsi alla fuga immediatamente, scendendo dall'auto. Ma quattro cittadini lo hanno inseguito e lo hanno bloccato in una strada laterale, buttandolo a terra e permettendo la cattura alle forze dell'ordine. E' stato già portato in questura, è sotto interrogatorio. Ora cerchiamo di apprendere notizie più certe".
Chi è l'investitore?
"Non è di Modena, è un ragazzo sui 30 anni, di origine maghrebine, però nato a Bergamo e residente in provincia di Modena. Ora stiamo cercando di ottenere più particolari".
Sono state diffuse le immagini dei video di cui mi parla?
"No, non abbiamo diffuso nessuna immagine. I video sono attualmente sottoposti la visione delle forze dell'ordine".
Come ha reagito la città?
"Io sono qui e a caldo siamo tutti sotto shock per quanto è avvenuto. C'è molto assembramento in centro, è un fatto che ovviamente colpisce molto, ci colpisce tutti molto, ma soprattutto io però, in questo momento, voglio ringraziare i quattro cittadini che con coraggio e senso civico hanno inseguito e buttato a terra l'investitore, perché sembra che l'uomo fosse armato di coltello. Quindi hanno dimostrato un grandissimo senso civico".
Il loro coraggio ha evitato il peggio?
"Certamente. Intanto è stato evitato che si dileguasse, che non fosse assicurato alla giustizia e poi che non facesse altri danni nella sua fuga. Quindi quei quattro cittadini sono stati davvero encomiabili".
Si sentono le sirene in sottofondo.
"Sì, le ambulanze. I feriti sono stati tutti portati via. Adesso c'è meno concitazione in centro anche da parte delle forze dell'ordine".
Esattamente dove è avvenuto l'investimento di massa?
"Siamo in centro, zona ZTL. Gli sbarramenti per proteggere l'area pedonale, quando li mettiamo in occasione di eventi particolari, sono posti più avanti, nella parte più centrale della Via Emilia. Questa, invece, è una parte ancora non è pedonale per cui tutti, sia i mezzi pubblici che i mezzi delle forze dell'ordine, i mezzi di soccorso oltre a quelli autorizzati passano sempre. Quindi qui non c'erano sbarramenti. Qui è la parte iniziale della zona dello struscio e dello shopping del sabato pomeriggio".
Ma oggi era una giornata particolare per Modena?
"No, un normale sabato".