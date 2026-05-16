Auto su folla a Modena, il sindaco a Tgcom24: "Ringrazio i quattro cittadini-eroi che hanno fermato l'investitore, hanno evitato il peggio"

Che cosa può dirci sull'accaduto?

"L'uomo che si vede dai video delle telecamere di sicurezza del Comune è entrato a tutta velocità nella strada colpendo le persone, poi si è scontrato contro un negozio e ha provato a darsi alla fuga immediatamente, scendendo dall'auto. Ma quattro cittadini lo hanno inseguito e lo hanno bloccato in una strada laterale, buttandolo a terra e permettendo la cattura alle forze dell'ordine. E' stato già portato in questura, è sotto interrogatorio. Ora cerchiamo di apprendere notizie più certe".



Chi è l'investitore?

"Non è di Modena, è un ragazzo sui 30 anni, di origine maghrebine, però nato a Bergamo e residente in provincia di Modena. Ora stiamo cercando di ottenere più particolari".



Sono state diffuse le immagini dei video di cui mi parla?

"No, non abbiamo diffuso nessuna immagine. I video sono attualmente sottoposti la visione delle forze dell'ordine".



Come ha reagito la città?

"Io sono qui e a caldo siamo tutti sotto shock per quanto è avvenuto. C'è molto assembramento in centro, è un fatto che ovviamente colpisce molto, ci colpisce tutti molto, ma soprattutto io però, in questo momento, voglio ringraziare i quattro cittadini che con coraggio e senso civico hanno inseguito e buttato a terra l'investitore, perché sembra che l'uomo fosse armato di coltello. Quindi hanno dimostrato un grandissimo senso civico".



Il loro coraggio ha evitato il peggio?

"Certamente. Intanto è stato evitato che si dileguasse, che non fosse assicurato alla giustizia e poi che non facesse altri danni nella sua fuga. Quindi quei quattro cittadini sono stati davvero encomiabili".