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Fermato il giovane al volante

Auto falcia pedoni a Modena: ci sono feriti gravi

Una decina le persone investite. La vettura ha poi finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Prima di essere fermato il conducente ha accoltellato un passante

16 Mag 2026 - 18:03
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