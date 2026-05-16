Auto falcia pedoni a Modena: ci sono feriti gravi

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Una decina le persone investite. La vettura ha poi finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Prima di essere fermato il conducente ha accoltellato un passante
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