Un ragazzo di 21 anni

Reggio Emilia, netturbino travolto da un'auto perde una gamba: risarcimento da 900mila euro

Erano le 6 del mattino e l'operatore ecologico aveva appena iniziato il suo turno quando un'auto lo ha investito in pieno. Il ragazzo ora è disoccupato

29 Mag 2026 - 09:19
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© ansa

© ansa

Quattro anni fa, un gravissimo incidente stradale a Reggio Emilia è costato l'amputazione di una gamba a un netturbino di soli 21 anni. Oggi la vittima ha 25 anni, è disoccupato e cerca il riscatto attraverso gli studi universitari, mentre la giustizia ha presentato il conto: il tribunale ha condannato il conducente e l'assicurazione a pagare oltre 934 mila euro di risarcimento all'Inail.

Gamba amputata

 Come racconta il Corriere di Bologna il ragazzo sta caricando i rifiuti sul furgoncino quando un'auto lo investe in pieno, schiacciandolo contro l’autocarro. L’urto è violentissimo, viene portato in ospedale d'urgenza, ma le lesioni risultano sin da subito gravissime. Tra i diversi interventi chirurgici a cui viene sottoposto c'è anche quello per l'amputazione della gamba sinistra. 

Leggi anche

Campobasso, morta la bambina di 22 mesi travolta dall'auto di famiglia

Prof picchiato dagli studenti a Parma, il ministro Valditara: "Sbaglia non denunciare, non è educativo"

Il risarcimento

 L'Inail nel 2024 ha erogato 843 mila in favore dell'operatore ecologico. Il tribunale civile ha adesso condannato in solido il conducente e la sua compagnia assicurativa a pagare all'Inail, subentrato nei diritti del danneggiato dopo averlo liquidato la somma complessiva di oltre 934 mila euro. Il Tribunale ha accertato la responsabilità esclusiva e totale dell'automobilista, respingendo ogni tentativo dell'assicurazione di imputare un concorso di colpa al lavoratore, la cui condotta è stata ritenuta assolutamente prevedibile e legata alle mansioni svolte»

Ti potrebbe interessare

videovideo
netturbino
reggio elimia

Sullo stesso tema