Reggio Emilia, netturbino travolto da un'auto perde una gamba: risarcimento da 900mila euro
Erano le 6 del mattino e l'operatore ecologico aveva appena iniziato il suo turno quando un'auto lo ha investito in pieno. Il ragazzo ora è disoccupato
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Quattro anni fa, un gravissimo incidente stradale a Reggio Emilia è costato l'amputazione di una gamba a un netturbino di soli 21 anni. Oggi la vittima ha 25 anni, è disoccupato e cerca il riscatto attraverso gli studi universitari, mentre la giustizia ha presentato il conto: il tribunale ha condannato il conducente e l'assicurazione a pagare oltre 934 mila euro di risarcimento all'Inail.
Gamba amputata
Come racconta il Corriere di Bologna il ragazzo sta caricando i rifiuti sul furgoncino quando un'auto lo investe in pieno, schiacciandolo contro l’autocarro. L’urto è violentissimo, viene portato in ospedale d'urgenza, ma le lesioni risultano sin da subito gravissime. Tra i diversi interventi chirurgici a cui viene sottoposto c'è anche quello per l'amputazione della gamba sinistra.
Il risarcimento
L'Inail nel 2024 ha erogato 843 mila in favore dell'operatore ecologico. Il tribunale civile ha adesso condannato in solido il conducente e la sua compagnia assicurativa a pagare all'Inail, subentrato nei diritti del danneggiato dopo averlo liquidato la somma complessiva di oltre 934 mila euro. Il Tribunale ha accertato la responsabilità esclusiva e totale dell'automobilista, respingendo ogni tentativo dell'assicurazione di imputare un concorso di colpa al lavoratore, la cui condotta è stata ritenuta assolutamente prevedibile e legata alle mansioni svolte»