Reggio Emilia, netturbino travolto da un'auto perde una gamba: risarcimento da 900mila euro

Quattro anni fa, un gravissimo incidente stradale a Reggio Emilia è costato l'amputazione di una gamba a un netturbino di soli 21 anni. Oggi la vittima ha 25 anni, è disoccupato e cerca il riscatto attraverso gli studi universitari, mentre la giustizia ha presentato il conto: il tribunale ha condannato il conducente e l'assicurazione a pagare oltre 934 mila euro di risarcimento all'Inail.