Campobasso, è morta la bambina di 22 mesi travolta dall'auto di famiglia

La vicenda ha profondamente colpito l'intera comunità di Portocannone, che nei giorni scorsi aveva vissuto la tradizionale Carrese in un clima di preghiera e apprensione per le condizioni della bambina. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di Termoli coordinati dalla Procura di Larino, che aveva aperto un fascicolo di inchiesta.