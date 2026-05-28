Campobasso, è morta la bambina di 22 mesi travolta dall'auto di famiglia

È morta la bambina di 22 mesi rimasta gravemente ferita sabato 23 maggio a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa.
Morta la bambina di 22 mesi di Campobasso travolta da un'auto
La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì 28 maggio all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo il trasferimento in elisoccorso dal San Timoteo di Termoli. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia.
L'auto sarebbe stata ferma in pendenza
Da una prima ricostruzione sembrava che la bambina fosse stata investita accidentalmente dall'auto guidata dal padre durante una manovra, ma in base a quanto emerso nelle ultime ore la vettura, ferma in pendenza, si sarebbe invece mossa improvvisamente in retromarcia travolgendo la piccola.
La vicenda ha profondamente colpito l'intera comunità di Portocannone, che nei giorni scorsi aveva vissuto la tradizionale Carrese in un clima di preghiera e apprensione per le condizioni della bambina. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di Termoli coordinati dalla Procura di Larino, che aveva aperto un fascicolo di inchiesta.