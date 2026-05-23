Campobasso, bimba di 22 mesi investita dall'auto guidata dal padre: è gravissima

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e, durante una manovra di retromarcia, non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la bambina, trasportata d'urgenza all'ospedale San Timoteo di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.