A Portocannone

Campobasso, bimba di 22 mesi investita dall'auto guidata dal padre: è gravissima

Durante una manovra di retromarcia, l'uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola

23 Mag 2026 - 15:47
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© Ansa

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A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di sabato, mentre la bimba sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e, durante una manovra di retromarcia, non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la bambina, trasportata d'urgenza all'ospedale San Timoteo di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.

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