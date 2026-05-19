Torino, investita dal padre mentre fa manovra: muore una bambina di due anni

La famiglia della bambina, di origini albanesi, è da molti anni in Italia. Si tratta di persone ben integrate, sottolineano nel paese, che non hanno mai avuto problemi. "È un dolore enorme per tutta Bollengo - afferma il sindaco, Luigi Ricca -. Speriamo che la famiglia possa superare questo momento drammatico. Una cosa di questo tipo è un duro colpo per tutta la comunità. Ho parlato con la maestra del micronido, anche lei è sconvolta. Stamattina aspettavano la bambina a scuola quando poi hanno saputo quello che è successo. Siamo tutti estremamente addolorati".