Torino, investita dal padre mentre fa manovra: muore una bambina di due anni
Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. A nulla è valsa la corsa in ospedale. Il sindaco: "Comunità sconvolta, siamo tutti addolorati"
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Una bambina di due anni è morta a Bollengo del Canavese (Torino), dopo essere stata investita dall'auto del padre, che stava facendo manovra nel cortile di casa. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione la piccola, già fuori perché doveva essere portata all'asilo, sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. Il padre non l'avrebbe vista e l'avrebbe investita accidentalmente. Poi l'avrebbe immediatamente soccorsa e portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ma la gravità delle ferite è stata tale da impedire ai sanitari di riuscire a salvarle la vita.
Il sindaco: "Un dolore enorme"
La famiglia della bambina, di origini albanesi, è da molti anni in Italia. Si tratta di persone ben integrate, sottolineano nel paese, che non hanno mai avuto problemi. "È un dolore enorme per tutta Bollengo - afferma il sindaco, Luigi Ricca -. Speriamo che la famiglia possa superare questo momento drammatico. Una cosa di questo tipo è un duro colpo per tutta la comunità. Ho parlato con la maestra del micronido, anche lei è sconvolta. Stamattina aspettavano la bambina a scuola quando poi hanno saputo quello che è successo. Siamo tutti estremamente addolorati".