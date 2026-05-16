Taranto, bimba di due anni muore investita da un'auto in retromarcia

Tragedia nella serata di venerdì 15 maggio a San Marzano di san Giuseppe, in provincia di Taranto. Una bambina di due anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.