Treviso, salvata la gamba alla bimba rimasta incastrata nel tosaerba

È stata salvata con un'operazione chirurgica d'urgenza - e non amputata, come appreso in un primo momento - la gamba della bambina di 18 mesi che era rimasta incastrata in un trattorino tosaerba guidato dal padre nel giardino della loro abitazione, sabato pomeriggio a Loria (Treviso). L'intervento è avvenuto all'ospedale di Padova, dove la piccola era stata trasportata d'urgenza. Ora è sotto osservazione presso la Terapia intensiva pediatrica, e le sue condizioni sono stabili, anche se ancora non tali da sciogliere la prognosi.