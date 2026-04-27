Treviso, salvata la gamba alla bimba rimasta incastrata nel tosaerba
Le condizioni della piccola sono stabili, anche se ancora non tali da sciogliere la prognosi
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È stata salvata con un'operazione chirurgica d'urgenza - e non amputata, come appreso in un primo momento - la gamba della bambina di 18 mesi che era rimasta incastrata in un trattorino tosaerba guidato dal padre nel giardino della loro abitazione, sabato pomeriggio a Loria (Treviso). L'intervento è avvenuto all'ospedale di Padova, dove la piccola era stata trasportata d'urgenza. Ora è sotto osservazione presso la Terapia intensiva pediatrica, e le sue condizioni sono stabili, anche se ancora non tali da sciogliere la prognosi.
Proseguono intanto gli accertamenti da parte dei carabinieri per tentare di ricostruire la dinamica di quello che appare come un incidente domestico. La bimba, infatti, stava giocando in giardino con la madre, quando è finita sotto a una ruota del tosaerba mentre il padre effettuava una manovra. Al momento si indaga per lesioni a carico di ignoti, ma è possibile che verranno iscritti i genitori come atto dovuto per procedere con tutte le verifiche del caso.