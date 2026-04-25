Treviso, bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è in pericolo di vita
È ricoverata presso l'ospedale di Castelfranco Veneto. In corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente
© Istockphoto
Una bambina di 18 mesi ha riportato gravi lesioni dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba sabato pomeriggio a Loria (Treviso), presso l'abitazione dei genitori, un 30enne e una 29enne. La piccola è stata ricoverata presso l'ospedale di Castelfranco Veneto. Accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente. La bambina è in pericolo di vita. Alle ore 19.30 la bambina, unitamente alla madre, è stata elitrasportata all'ospedale di Padova.
A quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la piccola stava giocando in giardino, quando è stata travolta dal padre che si trovava alla guida del trattorino tagliaerba. Il genitore, 30 anni, avrebbe centrato la bimba mentre stava effettuando una manovra e lei sarebbe rimasta incastrata sotto a una delle ruote. Ad assistere alla scena, anche la madre 29enne che si trovava a sua volta in giardino. Sono stati proprio i genitori, intorno alle 18, a portare la figlia in auto all'ospedale di Castelfranco Veneto, da dove poi è stata trasferita in elicottero a Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Al momento è in prognosi riservata.