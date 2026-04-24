Padova, neonato morde un giocattolo e soffoca: operatore del 118 lo salva al telefono

"Una notizia che scalda il cuore e che conferma la qualità della nostra sanità di emergenza", ha commentato il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. "Il Veneto è orgoglioso di entrambi, madre e infermiere. Episodi come questo confermano il valore del nostro sistema di emergenza-urgenza e, soprattutto, delle persone che lo rendono straordinario ogni giorno. Il mio ringraziamento va all'infermiere Trevisan, al dottor Paoli e a tutta l'equipe del Suem 118 di Padova. Al piccolo e alla sua famiglia rivolgo il mio più affettuoso abbraccio. Oggi vince la vita e questo è il Veneto di cui siamo fieri".