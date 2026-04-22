Salute femminile: i consigli dell’ISS per ogni età, dall'infanzia alla menopausa

Durante l'infanzia e l'adolescenza: in questa età il fabbisogno di calcio e vitamina D è elevato e per questo gli esperti consigliano di seguire un’alimentazione ricca di alcuni specifici nutrienti: consumare quotidianamente latte e yogurt; aumentare il consumo di acque ricche di calcio e pesce di taglia piccola consumato con la lisca; favorire l'esposizione alla luce solare in modo sicuro per la sintesi di vitamina D; incoraggiare attività fisica regolare all'aria aperta; limitare le bevande zuccherate e snack ultra-processati.