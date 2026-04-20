Farmaci: le donne più attente e consapevoli nell'uso, a partire dal bugiardino

Sarebbero le donne, secondo un rapporto del Censis, elaborato per Assosalute (l'associazione delle aziende che producono medicinali di automedicazione) a essere più attente, informate e consapevoli nell'utilizzo in modo responsabile dei farmaci acquistabili direttamente nelle farmacie. Un atteggiamento virtuoso dovuto al fatto che la popolazione femminile è più esposta piccoli disturbi di salute che incidono sulla qualità della vita: basti pensare che il 94% delle intervistate ha sofferto almeno di un disturbo nell'arco temporale degli ultimi dodici mesi. A dirlo sarebbero i numeri: il 93% legge il foglietto illustrativo del farmaco, il cosiddetto bugiardino, oltre il 90% controlla la data di scadenza della medicina prima di farne uso, il 79% ricorre ai farmaci da banco per affrontare problemi lievi e transitori ma con una soglia importante di consapevolezza su quello che fa. Questi risultati sono stati presentati nel rapporto Donne ed automedicazione responsabile, all'interno di un convegno a Roma.

