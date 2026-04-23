La rincorsa alla giovinezza non è più solo una questione di pochi, ma è diventato un fenomeno di massa. In Italia, nel giro di appena dodici mesi, botox e filler sono passati da scelta di nicchia a pratica diffusissima, con numeri che raccontano un vero e proprio boom. Nel 2024 le procedure estetiche iniettabili hanno superato quota 760mila, segnando un'impennata rispetto all'anno precedente che fotografa un cambiamento culturale ormai evidente. Sempre più persone, uomini e donne, giovani e meno giovani, si affidano alla medicina estetica per ritoccare lineamenti, cancellare rughe o ridefinire i volumi del viso. Una crescita che corre veloce, trainata soprattutto da filler e tossina botulinica.