L'endometriosi colpisce 1,8 milioni di italiane, ma servono fino a dodici anni per una diagnosi

"È importante sottolineare un aspetto fondamentale: i sintomi dell'endometriosi possono variare notevolmente", spiega il dottor Grassi. "In alcuni casi le donne avvertono segnali della malattia senza rendersene pienamente conto, mentre altre, pur avendo l'endometriosi, possono non manifestare alcun sintomo, rendendo la diagnosi ancora più complessa e tardiva". A seconda della gravità, l'endometriosi viene suddivisa in quattro stadi, in base all'estensione della malattia e ai danni agli organi pelvici, fattori che determinano le terapie possibili. Nei primi stadi le lesioni sono piccole o superficiali, mentre nel terzo possono comparire cisti ovariche e aderenze tra gli organi. Nel quarto stadio, il più grave, le lesioni sono profonde, le cisti di grandi dimensioni e le aderenze marcate. In caso di endometriosi moderata e grave è riconosciuto il diritto all'esenzione del ticket per alcune prestazioni specialistiche.