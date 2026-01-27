La menopausa "cambia" il cervello delle donne: ecco come

La menopausa si verifica in genere tra i 45 e i 55 anni, è caratterizzata da sintomi quali vampate di calore, disturbi dell'umore e del sonno. Le principali agenzie internazionali, compresa l'Agenzia europea dei farmaci, raccomandano la terapia ormonale sostitutiva (Tos) alle sole donne che hanno, appunto, sintomi come vampate, sudorazioni e conseguenti problemi del sonno, percepiti come importanti e persistenti, avendo cura di usare il minimo dosaggio attivo e per un periodo di trattamento il più breve possibile.