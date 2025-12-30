Spostati utero e ovaie prima di chemio e radioterapia per preservare la fertilità: primo caso in Italia

Il risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra diversi specialisti: ginecologi oncologi, radioterapisti e chirurghi generali. L’intervento, a oggi eseguito solo in pochi centri nel mondo, è stato effettuato senza complicazioni ed è già stato ripetuto al Gemelli su una seconda paziente con esito altrettanto positivo. “Siamo contenti di essere riusciti a completare l’intervento tramite tecnica mini-invasiva e senza complicanze, grazie a un lavoro di squadra multidisciplinare arricchito da collaborazioni internazionali (tramite le quali abbiamo appreso questa tecnica)", afferma Nicolò Bizzarri, dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa di Ginecologia oncologica, ricercatore in Ginecologia e ostetricia all’Università Cattolica, primo operatore degli interventi di trasposizione e riposizionamento uterino. "E questo è solo l’inizio di un percorso che speriamo possa aiutare molte altre donne. Ovviamente, la selezione della paziente candidata a questa procedura prevede una valutazione attenta dello stadio e delle potenzialità riproduttive della donna”, aggiunge Bizzarri.