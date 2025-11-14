Il sonno è salute, non un lusso: cosa insegna il caso della premier giapponese

Il sonno femminile è un tema di salute pubblica - Il caso giapponese ha un valore simbolico importante. In un contesto politico e culturale che spesso celebra la produttività a discapito del benessere, la premier ha portato alla luce una realtà universale: la privazione di sonno non è un segno di forza, ma un fattore di rischio per la salute. E per le donne, molto più che per gli uomini, questo rischio è amplificato da fattori biologici, sociali e familiari. Dormire non significa semplicemente “riposarsi”: è un processo fisiologico che permette al cervello e al corpo di rigenerarsi. Nelle donne, però, la qualità del sonno è spesso influenzata da variabili specifiche come oscillazioni ormonali (ciclo mestruale, gravidanza, perimenopausa e menopausa); carico mentale e organizzativo (la gestione della casa, della famiglia, dei genitori anziani ricade ancora in larga parte sulle donne); stress lavorativo. La combinazione di questi elementi può rendere il sonno irregolare, frammentato o insufficiente.