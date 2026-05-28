Milano, morta in ospedale la 40enne trovata ferita in casa

Una donna di quarant'anni è morta dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi, al suo rientro a casa, sarebbe stata la madre della 40enne. La donna, soccorsa e ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda è spirata poche ore dopo. Nell'appartamento della vittima, oltre all'elicottero del 118, sono giunti anche i carabinieri, la polizia locale e la scientifica. Gli investigatori escludono la presenza di altre persone in casa. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che la donna si sia colpita da sola con un coltello.