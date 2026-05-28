Milano, il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa: "Mi ha detto: 'Papi non farmi morire'"

Il padre della vittima ricorda anche gli attimi immediatamente precedenti all'aggressione. "Martedì sera eravamo insieme, c'era anche la mia compagna con nostra figlia piccola, erano venuti da me a cena. Eravamo scesi per bere una birra e mentre tornavamo a casa abbiamo visto questo gruppo di ragazzi sudamericani", racconta. Uno di loro, sostiene Wilmer, si sarebbe avvicinato dicendo: "Siamo i latin king, siamo i re della zona". Dopo aver accompagnato la famiglia verso casa, nonostante il consiglio del papà di fermarsi lì a dormire, Gianluca e il fratello sarebbero tornati in stazione per prendere il treno verso Segrate. È in quel momento che il padre avrebbe sentito le urla. "Ho capito subito che erano i miei figli", dice. Quando è arrivato sui binari, Gianluca era già gravemente ferito. "Lo hanno colpito con coltelli, forbici e bottiglie", afferma ancora il padre. "Aveva decine di ferite".