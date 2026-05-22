Tentato stupro a Milano, i residenti: "Situazione di totale degrado, segnaliamo da otto anni"

L'inviato di "Mattino Cinque" Marcello Piazzano è nella stazione di Lampugnano a Milano dove mercoledì 20 maggio, nel primo pomeriggio, un 26enne originario della Nigeria è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di violenza sessuale su una donna. Una situazione di degrado nota a tutti raccontano alcuni residenti: "Segnaliamo da otto anni".
"Una stazione totalmente da rifare, oltre alla violenza sulle donne qui girano persone con problemi psichiatrici e con coltelli in mano. Non lontano c'è una scuola e molti di questi ragazzi minorenni passano da qui per arrivare a casa. Io non entro mai in questa stazione, segnalo e basta. Segnalo per il degrado, per la violenza, per la sporcizia, per lo spaccio di droga. Qui rubano anche tantissime valigie che vengono recuperate all'interno della scuola", dice una residente della zona.
"Qui succede di tutto, a pochi passi c'è una struttura abbandonata dove vivono persone ovviamente non controllate. Assurdo che non ci sia un controllo del territorio nonostante le segnalazioni in prefettura e in comune. Una città come Milano non può vivere in questo degrado, siamo indignati", commentano i cittadini.