Tentato stupro a Milano, i residenti: "Situazione di totale degrado, segnaliamo da otto anni"

"Una stazione totalmente da rifare, oltre alla violenza sulle donne qui girano persone con problemi psichiatrici e con coltelli in mano. Non lontano c'è una scuola e molti di questi ragazzi minorenni passano da qui per arrivare a casa. Io non entro mai in questa stazione, segnalo e basta. Segnalo per il degrado, per la violenza, per la sporcizia, per lo spaccio di droga. Qui rubano anche tantissime valigie che vengono recuperate all'interno della scuola", dice una residente della zona.