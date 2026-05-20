Studente accoltellato a Milano, chiesti 12 e 10 anni per i due 18enni | La vittima abbraccia gli aggressori in aula

Il pm di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca: il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori, prima che la polizia penitenziaria li scortasse fuori dall'aula. "È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti: soprattutto hanno chiesto scusa - ha affermato il legale di uno dei due 18enni -. Volevo rimarcare il grande spessore morale della persona offesa. Un ragazzo davvero eccezionale".