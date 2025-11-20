Aggredito a Milano, sotto shock le famiglie dei giovani coinvolti: "Giusto arrestare i nostri figli"

Le famiglie dei giovani coinvolti nell'aggressione di un 22enne a Milano vivono ore di smarrimento e dolore. La vicenda, in seguito alla quale la vittima è in ospedale da un mese e rischia l'invalidità a vita, ha generato un'ondata di shock tra i genitori dei cinque ragazzi, due maggiorenni e tre maggiorenni, ora indagati per tentato omicidio aggravato e rapina. A Monza, dove abitano le famiglie dei giovani coinvolti, si alternano incredulità e senso di responsabilità. Le voci raccolte raccontano un ambiente fino a ieri percepito come normale, fatto di lavoratori e professionisti che oggi si trovano a fare i conti con l'impatto di un'indagine così grave. La madre di uno dei ragazzi al "Corriere della Sera": Non immaginavo che mio figlio uscisse con il coltello".