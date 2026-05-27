Milano, sassaiola in stazione: sette feriti, c'è anche un bimbo

Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese Parco delle Groane è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. Tredici i giovani identificati dalla Polfer - tutti tra i 19 e i 24 anni - intervenuta con numerosi agenti, per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi tra i quali un bambino di 9 anni.

