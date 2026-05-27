Milano, sassaiola in stazione: sette feriti, c'è anche un bimbo

Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese Parco delle Groane è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. Tredici i giovani identificati dalla Polfer - tutti tra i 19 e i 24 anni - intervenuta con numerosi agenti, per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi tra i quali un bambino di 9 anni.
La tratta tra Garbagnate Milanese e Novate Milanese (linea Saronno-Milano Cadorna) è stata chiusa alla circolazione dalle 17:30 mentre il treno 10869 ha terminato il servizio per danneggiamento. Tutto è cominciato alle 17:20 al binario 4 quando i passanti attoniti si sono trovati in mezzo al parapiglia tra due decine di nordafricani che si fronteggiavano con mazze e bastoni, a cui poi ha fatto seguito la sassaiola verso il convoglio.
Secondo le prime indiscrezioni giunte dopo l'identificazione dei tredici giovani si tratta di ragazzi tra i 19 e i 24 anni di origine nordafricana o di seconda generazione, che si sono contrapposti dopo una lite, forse non la prima, per futili motivi. I due gruppi farebbero parte di due bande di maranza diverse. Cinque in totale i feriti, tre dei quali hanno rifiutato le cure mediche mentre due sono stati trasportati in codice verde all'Ospedale di Garbagnate. Alle 19:30 la linea è stata svincolata dalle esigenze di Polizia Giudiziaria e la circolazione è ripresa regolarmente.