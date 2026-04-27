Bologna, evaso dai domiciliari aggredisce due poliziotti e scappa: arrestato

La polizia di Bologna ha arrestato un 34enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, avvicinato per un controllo la sera del 25 aprile nel piazzale est della stazione centrale, avrebbe spintonato con violenza un agente per darsi alla fuga: si sarebbe infatti dovuto trovare agli arresti domiciliari a Budrio, dopo un recente arresto per tentata rapina aggravata. Durante l'inseguimento a piedi, dalla stazione fino al centro storico, avrebbe colpito con una gomitata un secondo poliziotto, causandogli una contusione. La fuga si è conclusa nei pressi di via Irnerio dove le pattuglie, anche grazie ai rinforzi inviati dalla centrale operativa, sono riuscite a bloccarlo.