A Napoli rapinatore arrestato dopo inseguimento: feriti due agenti e un turista
L'uomo, un tunisino irregolare, si era impossessato di uno smartphone
© Francesco Emilio Borrelli
Aveva appena rapinato una coppia di turisti romani il cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, arrestato in flagranza di reato nei pressi di Porta Nolana, a Napoli, dagli uomini della Polizia Municipale. Il trentenne ha aggredito i turisti sottraendo con violenza uno smartphone dalle mani dell'uomo, causandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Nel tentativo di fuga, il malvivente è stato inseguito dalla compagna della vittima e da alcuni passanti. Intervento immediato di una pattuglia della Polizia Municipale. Nonostante la resistenza opposta dal rapinatore, gli agenti sono riusciti a bloccarlo, ma due vigili hanno riportato lesioni: ne avranno per sette giorni ciascuno.
L'arrestato, che ha inizialmente fornito false generalità, è risultato gravato da numerosi precedenti penali per furto e furto aggravato, rapina e rapina impropria, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e rissa. Inoltre, era già destinatario di un ordine di allontanamento del questore di Potenza e di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli. L'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Poggioreale.