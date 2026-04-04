A Napoli rapinatore arrestato dopo inseguimento: feriti due agenti e un turista

L'arrestato, che ha inizialmente fornito false generalità, è risultato gravato da numerosi precedenti penali per furto e furto aggravato, rapina e rapina impropria, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e rissa. Inoltre, era già destinatario di un ordine di allontanamento del questore di Potenza e di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli. L'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Poggioreale.