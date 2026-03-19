Torino, rapinavano e si filmavano sui social: sgominata baby gang

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime venivano avvicinate e colte di sorpresa: i rapinatori agivano in gruppo, utilizzando coltelli e spray urticante per immobilizzarle e impossessarsi delle collane, per poi darsi alla fuga. Determinanti per le indagini sono stati i sistemi di videosorveglianza, i riconoscimenti fotografici e gli accertamenti, che hanno consentito di ricostruire da chi era composta la banda e i ruoli dei presunti rapinatori. Nel corso dell'attività investigativa è emerso anche l'uso dei social network, dove alcuni degli indagati pubblicavano contenuti legati alle loro azioni, con atteggiamenti di sfida e per esibire i loro 'trofei'.