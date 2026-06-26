Milano, ubriaco investe motociclista e pedone. Non presta soccorso, arrestato

Ha travolto prima un motociclista, poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. Nella notte, a Milano, gli agenti della Polizia locale hanno arrestato un 37enne ucraino per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Come riportato dall'Ansa, il tutto è accaduto intorno alla mezzanotte in una zona a est della città. Il conducente, che guidava una Mercedes, non ha rispettato la precedenza a un incrocio travolgendo un motociclista, che ora sarebbe in gravi condizioni in ospedale. Dopo il primo incidente, l'uomo è fuggito e ha investito un pedone, fuggendo ancora senza fermarsi. Le indagini del personale del Nucleo Radiomobile della Polizia locale hanno successivamente individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente è risultato positivo all'alcoltest e aveva un tasso alcolemico di 0.91.