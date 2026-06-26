Roma, rubate in un appartamento 200mila euro di carte Pokémon e One Piece

Sono entrati in un'abitazione e dopo aver aperto la cassaforte con la fiamma ossidrica l'hanno svuotata, facendo perdere immediatamente le proprie tracce. È accaduto a Roma a due passi dalla basilica di San Giovanni. Il bottino è costituito da gioielli e oggetti firmati, ma soprattutto da carte Pokémon e One Piece per un valore complessivo di oltre 200mila euro. E proprio le carte sono considerate dai ladri un grande affare, perché nel mondo del collezionismo sono piazzabili senza lasciare traccia alcuna e scambiabili a fronte di denaro contante: Il loro valore varia per rarità, autore e lo stato in cui si trovano, ed è un giro d'affari simile a quello dei gioielli. Insomma oggetti da tenere in cassaforte, per intenderci.
Le carte Pokémon più rare
Tra le più rare c'è la carta Pikachu illustrator, certificata come la più costosa dal Guinnes dei primati. Lo scorso anno il wrestler Logan Paul ne ha venduta una per 14,4 milioni di euro. A Torino, qualche mese fa, un caso simile a quanto accaduto a Roma: i carabinieri avevano denunciato due uomini che avevano prima rubato e poi messo in vendita sui social delle carte appartenenti a un imprenditore.