Roma, rubate in un appartamento 200mila euro di carte Pokémon e One Piece

Sono entrati in un'abitazione e dopo aver aperto la cassaforte con la fiamma ossidrica l'hanno svuotata, facendo perdere immediatamente le proprie tracce. È accaduto a Roma a due passi dalla basilica di San Giovanni. Il bottino è costituito da gioielli e oggetti firmati, ma soprattutto da carte Pokémon e One Piece per un valore complessivo di oltre 200mila euro. E proprio le carte sono considerate dai ladri un grande affare, perché nel mondo del collezionismo sono piazzabili senza lasciare traccia alcuna e scambiabili a fronte di denaro contante: Il loro valore varia per rarità, autore e lo stato in cui si trovano, ed è un giro d'affari simile a quello dei gioielli. Insomma oggetti da tenere in cassaforte, per intenderci.