L'introduzione degli username su WhatsApp sta sollevando preoccupazioni in merito alla sicurezza degli utenti. Nei primi test, il sito di esperti TechCrunch ha scoperto che sono ancora disponibili username simili a quelli di politici di spicco, celebrità, imprenditori e istituzioni pubbliche. In teoria, chiunque potrebbe prenotarli e assicurarseli quando la funzionalità di ricerca degli iscritti tramite nome utente sarà attiva globalmente. Con la funzione, gli iscritti potranno condividere con gli altri il nome prescelto invece del numero di telefono; un modo, secondo WhatsApp, per aumentare la privacy. Ma c'è già chi avverte su possibili effetti... collaterali.