Meta lancia abbonamenti per Whatsapp, Instagram e Facebook | Ecco a cosa servono e quanto costano
Dai profili personalizzati alle funzioni avanzate per l’intelligenza artificiale: arrivano i piani a pagamento del gruppo di Zuckerberg
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Meta apre una nuova fase per le sue piattaforme social e introduce i primi abbonamenti dedicati agli utenti di Instagram, Facebook e Whatsapp. I nuovi piani Plus, disponibili progressivamente anche in Italia, aggiungono strumenti extra per la personalizzazione dei profili, la gestione delle storie e delle chat e alcune funzioni dedicate ai creator. L'azienda sta preparando offerte più avanzate rivolte a professionisti e utenti, con servizi basati sull'intelligenza artificiale generativa e maggiore capacità di calcolo. L'obiettivo è ampliare le entrate oltre il tradizionale mercato pubblicitario, puntando su ricavi ricorrenti attraverso sottoscrizioni mensili. Una strategia che segue la direzione già intrapresa da altre grandi aziende tecnologiche impegnate nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
Funzioni extra tra storie, profili e chat
I nuovi piani Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus introducono strumenti aggiuntivi pensati soprattutto per gli utenti più attivi e per chi utilizza le piattaforme in modo continuativo. Instagram Plus punta in particolare sulle storie: gli iscritti possono estenderne la durata oltre le 24 ore, sapere quante volte una storia è stata rivista e visualizzare le anteprime senza comparire tra gli spettatori. Tra le novità ci sono anche liste illimitate per la condivisione e la possibilità di mettere in evidenza una storia ogni settimana per aumentarne la visibilità. Facebook Plus propone funzioni simili, ma più orientate alla personalizzazione del profilo e alle interazioni. Whatsapp Plus, invece, concentra le novità sull'esperienza della chat. Il servizio offre temi grafici, sticker esclusivi, suonerie personalizzate e la possibilità di fissare più conversazioni rispetto alla versione gratuita. Meta ha precisato che questi abbonamenti non sostituiscono Meta Verified, che continuerà a essere il servizio dedicato alla verifica dell’identità e alla protezione dei profili.
Quanto costano i nuovi abbonamenti
I piani consumer avranno prezzi relativamente contenuti. Instagram Plus e Facebook Plus costano 3,99 dollari al mese, mentre WhatsApp Plus parte da 2,99 dollari, ovvero 2,49 euro mensili. Le sottoscrizioni possono essere attivate direttamente dalle applicazioni e saranno distribuite gradualmente nei vari Paesi. Accanto ai servizi destinati al grande pubblico, Meta sta testando anche formule più avanzate legate all’intelligenza artificiale. Meta One Plus, da 7,99 dollari al mese, permetterà di utilizzare Meta Ai con limiti più ampi rispetto alla versione gratuita. Il piano One Premium, da 19,99 dollari, offrirà invece una maggiore potenza di calcolo, generazione avanzata di immagini e video e una modalità "Thinking Mode" pensata per richieste più complesse. Per aziende e creator arriveranno anche Meta One Essential e One Advanced. Il primo, da 14,99 dollari al mese, include strumenti di verifica e gestione dell’identità digitale. Il secondo, da 49,99 dollari, aggiunge maggiore visibilità nei feed e nei risultati di ricerca.