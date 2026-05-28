Meta lancia abbonamenti per Whatsapp, Instagram e Facebook | Ecco a cosa servono e quanto costano

I piani consumer avranno prezzi relativamente contenuti. Instagram Plus e Facebook Plus costano 3,99 dollari al mese, mentre WhatsApp Plus parte da 2,99 dollari, ovvero 2,49 euro mensili. Le sottoscrizioni possono essere attivate direttamente dalle applicazioni e saranno distribuite gradualmente nei vari Paesi. Accanto ai servizi destinati al grande pubblico, Meta sta testando anche formule più avanzate legate all’intelligenza artificiale. Meta One Plus, da 7,99 dollari al mese, permetterà di utilizzare Meta Ai con limiti più ampi rispetto alla versione gratuita. Il piano One Premium, da 19,99 dollari, offrirà invece una maggiore potenza di calcolo, generazione avanzata di immagini e video e una modalità "Thinking Mode" pensata per richieste più complesse. Per aziende e creator arriveranno anche Meta One Essential e One Advanced. Il primo, da 14,99 dollari al mese, include strumenti di verifica e gestione dell’identità digitale. Il secondo, da 49,99 dollari, aggiunge maggiore visibilità nei feed e nei risultati di ricerca.