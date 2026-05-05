La risposta alle pressioni dell'Ue

Under13 sui social, Meta annuncia un nuovo sistema per stimare l'età degli utenti

La risposta alle pressioni dell'Ue che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica "inefficaci" 

05 Mag 2026 - 14:29
© Istockphoto

© Istockphoto

Meta risponde alle pressioni dell'Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica "inefficaci" per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore ai tredici anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare gli account degli under13 e disattivarli.

Leggi anche

Ue, Commissione: "Meta inadempiente sui controlli per vietare l'accesso ai social agli under 13" | La replica: "Non concordiamo"

intelligenza-artificiale-futuro-investimenti

Ben 4 giovani su 10 creano con un legame emotivo con l'IA: in cantiere una legge sul fenomeno

Meta: nuovi strumenti per verificare l'età sui social

 Mentre, da una parte, Meta fa sapere che "la normativa dovrebbe richiedere agli app store di verificare l'età degli utenti e fornire queste informazioni ad app e sviluppatori, così da consentire loro di offrire esperienze adeguate all'età, come gli account per teenager", dall'altra fornisce i dettagli di questo nuovo sistema di controllo. Sistema che attualmente interessa Instagram nell'Unione Europea e in Brasile, oltre a Facebook negli Stati Uniti.

Leggi anche

Social, la mossa Ue per tutelare i minori: "Pronta l'app per verificare l'età, avremo tolleranza zero"

Stretta sui social ai minori e "patentino digitale": se l'Italia facesse come l'Australia quasi la metà dei giovani sarebbe d'accordo

L'intelligenza artificiale aiuterà a stimare l'età degli utenti

  L'iniziativa prevede l'impiego di una nuova tecnologia di analisi che esamina post, commenti e biografie alla ricerca di riferimenti specifici, come celebrazioni di compleanni o traguardi scolastici, affiancando a questi dati lo studio di segnali visivi tra cui la struttura ossea o l'altezza, per stimare l'età approssimativa dell'utente. L'azienda ha precisato che questo processo non costituisce un sistema di riconoscimento facciale ma una valutazione di parametri fisici generali per individuare profili che potrebbero aver fornito date di nascita non veritiere.

Leggi anche

Stretta sui social ai minori, governo al lavoro con un nuovo ddl: pronto stop per gli under 15

Social, Big tech nel mirino: l'Austria valuta un divieto per gli under 14, piovono cause (e sanzioni) da Australia e Indonesia

Saranno disabilitati e poi eliminati

  Gli account identificati come appartenenti a minori di 13 anni verranno disattivati, in attesa di una prova ufficiale dell'età, per evitarne l'eliminazione definitiva.

Semplificate le procedure per le segnalazioni

  Parallelamente all'automazione, è stata semplificata la procedura di segnalazione degli account da parte della community, integrando modelli di intelligenza artificiale per supportare i revisori umani nella gestione dei flussi di lavoro. A breve, Meta inizierà a inviare notifiche ai genitori con consigli su come affrontare il tema dell'identità online con i propri figli.

Ti potrebbe interessare

videovideo
social
meta
ia
minori

Sullo stesso tema