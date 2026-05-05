Under13 sui social, Meta annuncia un nuovo sistema per stimare l'età degli utenti

Meta risponde alle pressioni dell'Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica "inefficaci" per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore ai tredici anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare gli account degli under13 e disattivarli.