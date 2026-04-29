I risultati preliminari dimostrano che Instagram e Facebook "stanno facendo ben poco per impedire ai bambini di età inferiore a 13 anni di accedere ai loro servizi". Lo ha dichiarato Henna Virkkunen, commissaria europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, annunciando che la Commissione ha ritenuto in via preliminare che Meta abbia violato la legge sui Servizi digitali (nota come Dsa). Virkkunen ha osservato che, sebbene "le stesse condizioni generali di Meta indichino che i loro servizi non sono destinati ai minori di 13 anni", l'impresa statunitense non fa abbastanza per impedire l'accesso a Instagram e Facebook, in quella che sembra al momento una violazione delle regole europee. In un comunicato stampa, la Commissione ha spiegato che "le misure adottate dall'azienda per far rispettare tali restrizioni non sembrano essere efficaci".



Infatti, "non impediscono adeguatamente ai minori di 13 anni di accedere ai servizi, né li identificano e rimuovono tempestivamente qualora abbiano già ottenuto l'accesso". La Commissione ha evidenziato l'assenza di "controlli efficaci per verificare la correttezza della data di nascita autodichiarata" e che lo strumento di Meta per segnalare i minori di 13 anni sulla piattaforma "è difficile da usare e inefficace, richiedendo fino a sette clic solo per accedere al modulo di segnalazione".