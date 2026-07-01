WhatsApp, ecco il nome utente: cos'è e come utilizzare l'ultima novità della piattaforma
La funzione consentirà di contattare altre persone senza dover condividere il proprio numero di telefono. Aperte le prenotazioni in anticipo
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Una delle novità più attese da anni arriva anche in Italia. Via il numero di telefono, per chi lo desidera, e dentro il nome utente su WhatsApp. L’app di messaggistica di Meta introduce questa nuova funzione che consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di cellulare e prevede di renderla pienamente operativa entro la fine del 2026. Intanto, sono state aperte le prenotazioni per l'username che si vuole scegliere, nella speranza che qualcuno non vi sia arrivato prima.
Cos'è il nome utente
Il nome utente su WhatsApp non è altro che un biglietto da visita da utilizzare al posto del proprio numero di cellulare. Una volta attivata la funzione, infatti, gli utenti potranno trovare, farsi trovare e chattare con persone e aziende utilizzando l'username invece del proprio recapito telefonico. Per iniziare una conversazione con qualcuno però sarà necessario conoscere esattamente il suo nome utente. Secondo quanto spiegato da Meta, il motivo dietro all'avvento di questa novità è la privacy. Nel momento in cui si avranno nuovi contatti, non ci sarà la necessità di condividere informazioni personali come il numero di cellulare. Questo potrà rimanere nascosto, a condizione che la funzione del nome utente sia attiva per entrambi gli utenti coinvolti. Questo metodo punta a ridurre il rischio di contatti indesiderati e a mantenere un maggiore controllo sulla propria visibilità.
Le prenotazioni
WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate al mondo. Secondo le ultime stime disponibili, la piattaforma conta 3,3 miliardi di utenti nel mondo. Dunque, le probabilità che due persone vogliano prendersi contemporaneamente lo stesso nome utente sono decisamente alte. Per questo WhatsApp ha deciso di avviare una fase di prenotazione prima del lancio definitivo della funzione. L'obiettivo è consentire agli utenti di scegliere con calma il nome desiderato e verificare la disponibilità dello username prima che il servizio venga attivato per tutti. Se il nome utente desiderato è già stato preso da un'altra persona, saranno proposti automaticamente suggerimenti alternativi.
Come prenotare
Per cercare di prenotare un nome utente è necessario aver scaricato l'ultimo aggiornamento disponibile di WhatsApp. Il percorso da seguire, come suggerito da Meta, è questo. Una volta aperto WhatsApp bisogna accedere alle impostazioni, e da qui serve entrare nella sezione "account". Si troverà la voce "nome utente" che una volta cliccata consentirà di scegliere e confermare lo username desiderato. La disponibilità della funzione sarà introdotta gradualmente nei vari paesi. Quando questa sarà disponibile, gli utenti riceveranno una notifica all'interno dell'app e potranno completare la registrazione.