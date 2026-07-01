WhatsApp, ecco il nome utente: cos'è e come utilizzare l'ultima novità della piattaforma

Il nome utente su WhatsApp non è altro che un biglietto da visita da utilizzare al posto del proprio numero di cellulare. Una volta attivata la funzione, infatti, gli utenti potranno trovare, farsi trovare e chattare con persone e aziende utilizzando l'username invece del proprio recapito telefonico. Per iniziare una conversazione con qualcuno però sarà necessario conoscere esattamente il suo nome utente. Secondo quanto spiegato da Meta, il motivo dietro all'avvento di questa novità è la privacy. Nel momento in cui si avranno nuovi contatti, non ci sarà la necessità di condividere informazioni personali come il numero di cellulare. Questo potrà rimanere nascosto, a condizione che la funzione del nome utente sia attiva per entrambi gli utenti coinvolti. Questo metodo punta a ridurre il rischio di contatti indesiderati e a mantenere un maggiore controllo sulla propria visibilità.