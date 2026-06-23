Dallo Spazio all'IA, Bruxelles finanzia con 838 milioni gli studi più ambiziosi: 19 sono italiani
I finanziamenti ai progetti scientifici ritenuti più all'avanguardia arrivano dal Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc)
© Erc
Dai velivoli del futuro, destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti, all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di Intelligenza Artificiale: sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc) ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant, che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi, che potrebbero portare a importanti scoperte scientifiche.
Gli Advanced Grant
Al primo posto la Gran Bretagna con 62 ricerche finanziate, seguita da Germania (46) e Svizzera (32), mentre l'Italia è settima con 19 progetti. Considerando, però, la nazionalità dei ricercatori, gli italiani salgono al terzo posto (29), preceduti da tedeschi (52) e britannici (45).
"Questi progetti incarnano lo spirito di esplorazione scientifica che alimenta il progresso", commenta Ekaterina Zaharieva, commissaria europea per le Startup, la Ricerca e l'Innovazione. "L'aumento delle candidature da parte di ricercatori extraeuropei - prosegue Zaharieva - dimostra che iniziative come 'Choose Europe' contribuiscono a rafforzare l'attrattiva dell'Europa per i migliori talenti scientifici di tutto il mondo".
Cos'è il Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc)
"Il ruolo dell'Erc è sostenere i ricercatori che si pongono domande scientifiche complesse - aggiunge Maria Leptin, presidente dell'Erc - e desiderano avventurarsi in territori inesplorati alla ricerca di nuove conoscenze".
"Dobbiamo incrementare gli investimenti - conclude Leptin, - affinché l'Europa sia leader nella scienza e nell'innovazione".
I candidati
Ben 3.329 proposte sono state presentate per questa tornata di finanziamenti, un numero record più alto del 31% rispetto a quello dello scorso anno. A essere selezionati sono stati il 9,6% dei progetti e si stima che creeranno oltre 3mila posti di lavoro. Tra i vincitori anche 13 ricercatori (il 4%) attualmente residenti al di fuori dell'Europa: 9 negli Usa, 2 in Australia e 2 in Canada.
Gli italiani selezionati
In Italia le istituzioni più premiate sono Università e Politecnico di Milano, Università di Pavia e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che hanno ottenuto 2 Advanced Grant ciascuna. Si sono aggiudicate un finanziamento anche le Università Bocconi di Milano e Ca' Foscari di Venezia, il Politecnico di Torino e la Scuola Imt Alti Studi di Lucca, insieme alle Università di Brescia, Bologna, Trento e Pisa, all'Istituto Universitario Europeo di Firenze e alle Università Sapienza di Roma e Aldo Moro di Bari.
Tra i progetti più interessanti c'è quello di Alberto Guardone del Politecnico di Milano: i ricercatori studieranno il comportamento di ali, eliche, droni e sonde aerodinamiche nelle atmosfere di Marte, Venere e della più grande luan di Saturno, Titano, combinando simulazioni avanzate con esperimenti effettuati in gallerie del vento progettate per ambienti extraterrestri.
Nuovi algoritmi per prevedere fenomeni complessi, come il clima o la scoperta di nuovi farmaci, sono al centro della ricerca di Massimiliano Pontil dell'Iit, mentre Alessandro Lenci dell'Università di Pisa cercherà di sviluppare una nuova generazione di IA che impari a parlare come fanno i bambini, aprendo ad assistenti virtuali, traduttori e strumenti per l'elaborazione del linguaggio.
Infine, studierà il comportamento quantistico delle particelle il gruppo guidato da Alessandro Vicini dell'Università di Milano: "I risultati potranno fornire nuovi elementi per affrontare questioni ancora aperte - commenta Vicini - come l'origine dell'asimmetria tra materia e antimateria e la natura della materia oscura e dell'energia oscura nell'universo".