In Italia le istituzioni più premiate sono Università e Politecnico di Milano, Università di Pavia e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che hanno ottenuto 2 Advanced Grant ciascuna. Si sono aggiudicate un finanziamento anche le Università Bocconi di Milano e Ca' Foscari di Venezia, il Politecnico di Torino e la Scuola Imt Alti Studi di Lucca, insieme alle Università di Brescia, Bologna, Trento e Pisa, all'Istituto Universitario Europeo di Firenze e alle Università Sapienza di Roma e Aldo Moro di Bari.