Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis III: sarà il pilota della missione Nasa che prepara il ritorno sulla Luna | Lui si commuove

"Mi scuso per essere così emozionato, sono onorato, ma sono soprattutto grato a tutti coloro che mi hanno permesso di arrivare a questo volo", ha detto Parmitano - che è un astronauta dell'Esa (Agenzia spaziale europea) - dopo l'annuncio della Nasa. "La mia base di lancio è stata il mio Paese, l'Italia, che mi ha dato l'istruzione necessaria per arrivare a questa missione. L'Esa è stata la torre di lancio, che mi ha permesso di costruire relazioni e di esprimere tutto il mio potenziale. La Nasa è stato il razzo, che ringrazio per avermi permesso di far parte di questo incredibile equipaggio". Quindi Parmitano ha ringraziato la sua famiglia, in particolare le figlie: "Siete l'energia per la mia anima". Poi ha salutato tutti con un "grazie" pronunciato in italiano.