Spazio, Samantha Cristoforetti prima donna europea al comando della Stazione internazionale

Il passaggio di consegne -

consegna delle chiavi da parte di Artemyev

quinto comandante europeo

C'è stata la tradizionale. Sin dall'inizio della sua missione Minerva, nell'aprile 2022, la Cristoforetti è stata responsabile del Segmento Orbitale degli Stati Uniti (USOS): lì ha avuto il compito di supervisionare le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione. Con questo nuovo ruoloè diventata il(prima donna in Europa) della Stazione Spaziale, seguendo le orme dei precedenti astronauti dell'Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet.

Il titolo -

Il nome completo dell'incarico è quello dicomandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Le cariche di comando vengono assegnate sulla base di decisioni congiunte prese da Nasa (Stati Uniti), Roscosmos (Russia), Jaxa (Giappone), ESA (Europa) e Csa (Canada). L'Esa è rappresentata in questo processo di selezione dal capo dell'European Astronaut Center e dal Program Manager della ISS, Frank De Winne.

Il ruolo di comandante dell'Iss -

"Questo ruolo è fondamentale per il continuo successo della Stazione Spaziale", hanno fatto sapere dall'Esa. Mentre sono i direttori di volo nei centri di controllo a presiedere alla pianificazione e all'esecuzione delle operazioni della Stazione, la comandante della Stazione "è responsabile del lavoro e del benessere dell'equipaggio in orbita, deve mantenere una comunicazione efficace con i team a terra e coordina le azioni dell'equipaggio in caso di situazioni di emergenza".