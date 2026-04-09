Cucina spaziale, lo chef Stefano Polato: "Cristoforetti ha voluto una barretta di grilli, Parmitano lasagna e tiramisù"

"Luca Parmitano, invece, ha voluto il tiramisù - ricorda lo chef - perché lo aveva anche durante la sua prima missione. E poi la lasagna alla bolognese, fatta però con dei criteri un pochino meno 'aggressivi' sotto il profilo nutrizionale rispetto a quella classica... Abbiamo usato la farina integrale per le sfoglie e un po' meno grassi per la besciamella. E poi, essendo siciliano, ha voluto la caponata di verdure e la parmigiana di melanzane. E ancora, il risotto al pesto". Insomma, un menu stellare a base dei piatti tradizionali della cucina italiana. "Fare il tiramisù - ammette Polato - non è stato semplicissimo, perché era complicato reidratarlo. Abbiamo dovuto fare dei micro-fori nella mattonella liofilizzata, in modo che l'acqua fosse facilitata nel penetrare all'interno del prodotto". Una soluzione trovata con i tecnologi, per fare in modo che l'astronauta mangiasse un tiramisù morbido.