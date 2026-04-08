La Nutella sul Dark Side of the Moon: cos'è il product placement (stavolta spontaneo) e quali sono gli esempi più celebri

Allo stesso modo, Tom Cruise ha legato indissolubilmente la propria immagine agli occhiali da sole Ray-Ban in film come "Top Gun" e "Risky Business", salvando l'azienda dal declino e trasformando degli occhiali da sole in un simbolo di stile globale. Un altro legame iconico è quello tra Aston Martin e James Bond, iniziato nel 1964 con "Goldfinger", dove l'auto non è un semplice mezzo di trasporto ma una parte essenziale dell'identità della spia. Infine, il film "Cast Away" ha rappresentato un caso limite, con l'intero racconto costruito attorno al corriere FedEx, che pur non pagando per l'inserimento ha fornito logistica e strutture ottenendo in cambio una celebrazione della propria affidabilità estrema.